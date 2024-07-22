Число жертв пожара во время квеста в Махачкале выросло до двух

Саид снял футболку и попытался сбить огонь, но у него ничего не вышло. Тогда он побежал за огнетушителем, однако мужчине было сложно ориентироваться в темноте и в лабиринтах. У него также не получилось выбить решетку на окне. В это время Асият осталась с подругой и пыталась потушить ее. Она позвонила своей матери, сильно кашляла в трубку. В итоге девушка задохнулась, надышавшись угарного газа. Telegram-канал Baza писал, что Асият также была связана, поэтому самостоятельно выбраться не могла.