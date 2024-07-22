Четыре района. Центр Петербурга закроют для электросамокатов в День ВМФ

Ставшие в этом году традиционными ограничения для электросамокатов и других СИМ в центре Петербурга введут и в День Военно-морского флота, 28 июля. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.
Будет запрещено движение на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах, велосипедах, имеющих электродвигатель, на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов.
«Запрет введен с 00:00 часов 25.07.2024 по 00:00 часов 26.07.2024».
«СИМ создают дополнительные риски на дороге, поскольку управлять ими могут дети, подростки и взрослые, плохо знающие ПДД», — объяснил введение ограничений Беглов. По его словам, обязанность властей города — «обеспечить гостям и жителям города комфорт и безопасность на время проведения Главного военно-морского парада и его генеральной репетиции».
Ранее Оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение о временном запрете движения маломерных судов на ряде водных артерий города в связи с подготовкой и проведением Главного военно-морского парада.