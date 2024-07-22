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«Душ заказывали?»: Как Ростов переживает ливень после 40-градусной жары в июле

Фото последствий летнего дождя после аномальной жары в Ростове 22 июля 2024.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростов после неимоверной жары, когда один температурный рекорд в июле сменялся другим, пришел долгожданный дождь. Да не слабенький — улицы города почти ушли под воду.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» прошелся по донской столице и пообщался с прохожими аккурат во время ливня.

«А ТО ЖИЛИ КАК В АФРИКЕ».

Как и обещали синоптики, утро понедельника 22 июля разительно отличалось от дней, что были до него — свинцовые тучи охватили весь Ростов, а из них полилась вода. Горожане выдвинулись на работу.

Светлана, став перед светофором, растерялась и стояла какое-то время в раздумьях: как ей обойти огромную лужу, что появилась на неровностях трамвайных путей. Выбор был только один — постараться обойти ее и перепрыгнуть в узком месте, что девушка и сделала:

— Я рада, что сегодня дождь. А то жили уже как в Африке.

— Лично у меня отличные ощущения от сегодняшнего катаклизма, все устраивает. Это намного лучше, чем жара. Ничего страшного, что ноги намочила, — поделилась своими эмоциями спешащая в офис в центре города Екатерина.

Ноги собеседницы и впрямь были по щиколотку в воде: благо обутые босоножки наверняка быстро высохнут, когда она дойдет до точки Б.

К слову, в этот день многие, чтобы оставить обувь сухой, к слову, начали ее снимать и просто переходить лужи босиком, как в детстве и с улыбками на лицах.

НАВЕЛИ МОСТЫ.

Олеся же, двигаясь по пешеходному переходу с сандалиями в руках еще и порадовалась тому, что вода теплая:

— Можно б даже и искупаться — это если бы здесь было глубже и вода чище. А, если серьезно, нам бы в городе побольше ливневок и вообще было бы здорово. Сейчас строят дороги, но без них. А бордюры — как ограждения бассейна.

Впрочем, некоторые ростовчане решили не ждать помощи, и сами принялись, как могут, решать проблему подтопленных дорог. А именно — наводить мосты.

Вот, к примеру, рядом с ЦГБ, где обычно во время каждого дождя появляется огромная лужа, появились деревянные мостики. По ним аккуратненько гуськом перешли две подружки-пенсионерки.

— Эти переправы поставил Афик, что торгует овощами в соседнем ларьке, — рассказала проходящая женщина. — Он с супругой всегда так делает. Огромное ему спасибо!

ДЕНЕЖКИ УПЛЫВАЮТ.

А вот Алексея и Марию, приехавших в донскую столицу из Лихой, стихия застала врасплох. Пара решила спрятаться от дождя под деревом. Хоть и слабо, но крона спасала их от падающих капель. Тем более с собой у ребят не оказалось даже дождевика.

— В Лихую отставьте дождь! У нас его давно не было, — в шутку обратилась во вселенную Мария.

— Мы приехали из жары, а тут такое! Душ заказывали?! Даже зонтиков не взяли! — добавил Алексей.

Однако были и те, кто подготовился к непогоде.

— Наконец-то, дождь, а то при +41 градусе на улице было невозможно находиться: все-такие жарковато. Зато к сегодняшнему дождю я подготовилась — рассказала Алиса, демонстрируя резиновые сапоги и зонт-купол.

А вот у грустно выглядывающего из окна повара, готовящего шаурму, своя печаль:

— Конечно, работать стало значительно комфортнее, но во время ливня людям не до покупок еды. Вот и смотрю, как денежки проплывают мимо.

ВМЕСТО PS:

Как только ливень сбавил обороты, лужи начали исчезать буквально на глазах. А на улицах появились как по взмаху волшебной палочки появились коммунальщики. Вооружившись лопатами и граблями они принялись убирать из ливневок принесенный потоками воды мусор.

И город потихоньку начал подготовку к новому удару стихии: дожди обещают до 24 июля. До полудня среды в Ростове введен режим повышенной готовности.