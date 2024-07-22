«Душ заказывали?»: Как Ростов переживает ливень после 40-градусной жары в июле

В Ростов после неимоверной жары, когда один температурный рекорд в июле сменялся другим, пришел долгожданный дождь. Да не слабенький — улицы города почти ушли под воду.
Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» прошелся по донской столице и пообщался с прохожими аккурат во время ливня.
«А ТО ЖИЛИ КАК В АФРИКЕ».
Как и обещали синоптики, утро понедельника 22 июля разительно отличалось от дней, что были до него — свинцовые тучи охватили весь Ростов, а из них полилась вода. Горожане выдвинулись на работу.
Светлана, став перед светофором, растерялась и стояла какое-то время в раздумьях: как ей обойти огромную лужу, что появилась на неровностях трамвайных путей. Выбор был только один — постараться обойти ее и перепрыгнуть в узком месте, что девушка и сделала:
— Я рада, что сегодня дождь. А то жили уже как в Африке.
— Лично у меня отличные ощущения от сегодняшнего катаклизма, все устраивает. Это намного лучше, чем жара. Ничего страшного, что ноги намочила, — поделилась своими эмоциями спешащая в офис в центре города Екатерина.
Ноги собеседницы и впрямь были по щиколотку в воде: благо обутые босоножки наверняка быстро высохнут, когда она дойдет до точки Б.
К слову, в этот день многие, чтобы оставить обувь сухой, к слову, начали ее снимать и просто переходить лужи босиком, как в детстве и с улыбками на лицах.
НАВЕЛИ МОСТЫ.
Олеся же, двигаясь по пешеходному переходу с сандалиями в руках еще и порадовалась тому, что вода теплая:
— Можно б даже и искупаться — это если бы здесь было глубже и вода чище. А, если серьезно, нам бы в городе побольше ливневок и вообще было бы здорово. Сейчас строят дороги, но без них. А бордюры — как ограждения бассейна.
Впрочем, некоторые ростовчане решили не ждать помощи, и сами принялись, как могут, решать проблему подтопленных дорог. А именно — наводить мосты.
Вот, к примеру, рядом с ЦГБ, где обычно во время каждого дождя появляется огромная лужа, появились деревянные мостики. По ним аккуратненько гуськом перешли две подружки-пенсионерки.
— Эти переправы поставил Афик, что торгует овощами в соседнем ларьке, — рассказала проходящая женщина. — Он с супругой всегда так делает. Огромное ему спасибо!
ДЕНЕЖКИ УПЛЫВАЮТ.
А вот Алексея и Марию, приехавших в донскую столицу из Лихой, стихия застала врасплох. Пара решила спрятаться от дождя под деревом. Хоть и слабо, но крона спасала их от падающих капель. Тем более с собой у ребят не оказалось даже дождевика.
— В Лихую отставьте дождь! У нас его давно не было, — в шутку обратилась во вселенную Мария.
— Мы приехали из жары, а тут такое! Душ заказывали?! Даже зонтиков не взяли! — добавил Алексей.
Однако были и те, кто подготовился к непогоде.
— Наконец-то, дождь, а то при +41 градусе на улице было невозможно находиться: все-такие жарковато. Зато к сегодняшнему дождю я подготовилась — рассказала Алиса, демонстрируя резиновые сапоги и зонт-купол.
А вот у грустно выглядывающего из окна повара, готовящего шаурму, своя печаль:
— Конечно, работать стало значительно комфортнее, но во время ливня людям не до покупок еды. Вот и смотрю, как денежки проплывают мимо.
ВМЕСТО PS:
Как только ливень сбавил обороты, лужи начали исчезать буквально на глазах. А на улицах появились как по взмаху волшебной палочки появились коммунальщики. Вооружившись лопатами и граблями они принялись убирать из ливневок принесенный потоками воды мусор.
И город потихоньку начал подготовку к новому удару стихии: дожди обещают до 24 июля. До полудня среды в Ростове введен режим повышенной готовности.