Виталий Хоценко: «Утвержден план мероприятий празднования 80-летия Победы»

Сегодня, 22 июля, под председательством главы региона прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования в Омской области 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Губернатор Виталий Хоценко утвердил план основных мероприятий по подготовке к знаменательной дате. Документ будет дополняться. В каждом муниципалитете сейчас формируют собственные планы юбилейных мероприятий, почти в половине районов такие планы уже утверждены.
«Проектов и предложений по празднованию годовщины Победы у нас много, поэтому будем проводить наши заседания ежемесячно. Мною утвержден план мероприятий», — отметил Виталий Хоценко. В заседании оргкомитета в режиме видеоконференцсвязи приняла участие заместитель главы администрации города Стаханова Луганской Народной Республики Светлана Небесская. Стахановские учреждения тоже прорабатывают идеи и предложения для включения в план, и в ближайшее время планируется рассмотреть совместные мероприятия с городом Стахановым.
«Мы очень рады, что стали частью большой совместной с Омской областью работы. Благодарны за помощь и надеемся, что 80 лет Победы встретим достойно», — отметила Светлана Небесская.
По поручению губернатора Виталия Хоценко жителям Стаханова будет оказана помощь в организации мероприятий к юбилею Победы.