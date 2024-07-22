Виталий Хоценко: «Утвержден план мероприятий празднования 80-летия Победы»

«Проектов и предложений по празднованию годовщины Победы у нас много, поэтому будем проводить наши заседания ежемесячно. Мною утвержден план мероприятий», — отметил Виталий Хоценко. В заседании оргкомитета в режиме видеоконференцсвязи приняла участие заместитель главы администрации города Стаханова Луганской Народной Республики Светлана Небесская. Стахановские учреждения тоже прорабатывают идеи и предложения для включения в план, и в ближайшее время планируется рассмотреть совместные мероприятия с городом Стахановым.