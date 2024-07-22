В Самарской области жара начнет постепенно отступать

В понедельник, 22 июля, в регионе еще будет относительно теплая погода. Однако температурный фон в целом ожидается несколько ниже своей климатической нормы. Столбики термометров будут держаться в пределах +24…+26 градусов. Тем не менее синоптики предупреждают о вероятности града, грозы и сильного ливня.