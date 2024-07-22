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В Самарской области жара начнет постепенно отступать

Синоптики обещают самарцам, что температура воздуха опустится до +21 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°

В Самарской области синоптики подготовили новый прогноз погоды. Жара, которая удерживалась в регионе последние дни, начала постепенно отступать, уступая место тучам, грозам и сильным ветрам. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

В понедельник, 22 июля, в регионе еще будет относительно теплая погода. Однако температурный фон в целом ожидается несколько ниже своей климатической нормы. Столбики термометров будут держаться в пределах +24…+26 градусов. Тем не менее синоптики предупреждают о вероятности града, грозы и сильного ливня.

С 23 июля в Самарской области температура воздуха начнет снижаться. Днем она опустится до +21 градуса, хотя местами по региону возможно сохранение тепла до +26 градусов. Подобная погода сохранится и 24 июля. Такие погодные изменения принесут долгожданное облегчение после длительного зноя.