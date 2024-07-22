На Омскую область снова обрушится гроза и град

В ГУ МЧС по Омской области омичей предупредили об опасных погодных явлениях. На Омскую область снова надвигается гроза, град, сильный ливень и шквалистый ветер порывами до 25 м/с и более.
Такой прогноз на 23 и 24 июля выдали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС напомнили жителям о правилах безопасности:
— не стоять рядом деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи во время грозы и сильного ветра;
— если непогода застала на улице, укрыться в помещении, в подземном переходе или подъезде здания;