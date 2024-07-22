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На Омскую область снова обрушится гроза и град

Об ухудшении погоды предупредили в МЧС по Омской области.

Источник: Комсомольская правда

В ГУ МЧС по Омской области омичей предупредили об опасных погодных явлениях. На Омскую область снова надвигается гроза, град, сильный ливень и шквалистый ветер порывами до 25 м/с и более.

Такой прогноз на 23 и 24 июля выдали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС напомнили жителям о правилах безопасности:

— не стоять рядом деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи во время грозы и сильного ветра;

— если непогода застала на улице, укрыться в помещении, в подземном переходе или подъезде здания;