Тараз может стать еще больше

В Таразе на 1 января 2023 года проживает 422,8 тыс. человек. Власти считают, что изменение границ будет способствовать формированию новой концепции расселения населения с размещением малоэтажной и среднеэтажной застройки в центральной части города (а также ее реконструкцией и уплотнением), строительством среднеэтажной и высотной застройки в северной, северо-западной и северо-восточной частях города, на южной преимущественно малоэтажное жилье.