Тараз может стать еще больше

«Изменить границы города Тараз путем включения части земель Жамбылского района общей площадью 11 257,9181 гектар, части земель Байзакского района общей площадью 1 761,2014 гектара в границы города Тараз», — говорится в проекте постановления.
Сейчас площадь Тараза составляет 18 787,0 га и ее хотят расширить до 31798,7 га. Площадь Жамбылского района увеличится до 412 402,0819 гектаров, Байзакского района — 444 259,80 гектара.
В Таразе на 1 января 2023 года проживает 422,8 тыс. человек. Власти считают, что изменение границ будет способствовать формированию новой концепции расселения населения с размещением малоэтажной и среднеэтажной застройки в центральной части города (а также ее реконструкцией и уплотнением), строительством среднеэтажной и высотной застройки в северной, северо-западной и северо-восточной частях города, на южной преимущественно малоэтажное жилье.
Сегодня в Таразе нет свободного места для производства. Расширение поможет удовлетворить предложения, поступающие от инвесторов.