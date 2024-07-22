Казахстан оказался лучшим по доступности интернета среди стран ЕАЭС

Согласно отчету Евразийского банка развития, в Казахстане самый доступный интернет среди стран ЕАЭС — 90,9% наших граждан имеют к нему доступ. Следующими в рейтинге расположились Россия и Беларусь — 88,2% и 86,9% населения. Что касается остальных, то тут показатели следующие:
- Армения — 78,6%;
- Кыргызстан — 77,9%;
- Узбекистан — 76,6%;
- Таджикистан — 40,8%;
- Туркменистан — 38,2%.
Однако при этом Казахстан значительно уступает в скорости интернета среди стран ЕАЭС, расположившись на четвертом месте. Ниже нашей страны в данном рейтинге только в Армении, Туркменистане и Таджикистане.
Наряду с этим прогнозируется, что уровень проникновения интернета в среднем в Центральной Азии к 2028 году составит 76%, а число пользователей вырастет на 11 млн человек. Отметим, что государствами — членами Евразийского экономического союза являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.