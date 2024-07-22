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Казахстан оказался лучшим по доступности интернета среди стран ЕАЭС

Аналитики Евразийского банка развития сообщили, что Казахстан оказался лучшим среди стран ЕАЭС по доступности интернета населению. При этом скорость по стране одна из низких, передает МИА «Казинформ».

Источник: Nur.kz

Согласно отчету Евразийского банка развития, в Казахстане самый доступный интернет среди стран ЕАЭС — 90,9% наших граждан имеют к нему доступ. Следующими в рейтинге расположились Россия и Беларусь — 88,2% и 86,9% населения. Что касается остальных, то тут показатели следующие:

  • Армения — 78,6%;
  • Кыргызстан — 77,9%;
  • Узбекистан — 76,6%;
  • Таджикистан — 40,8%;
  • Туркменистан — 38,2%.

Однако при этом Казахстан значительно уступает в скорости интернета среди стран ЕАЭС, расположившись на четвертом месте. Ниже нашей страны в данном рейтинге только в Армении, Туркменистане и Таджикистане.

Наряду с этим прогнозируется, что уровень проникновения интернета в среднем в Центральной Азии к 2028 году составит 76%, а число пользователей вырастет на 11 млн человек. Отметим, что государствами — членами Евразийского экономического союза являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

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