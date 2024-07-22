Казахстан оказался лучшим по доступности интернета среди стран ЕАЭС

Наряду с этим прогнозируется, что уровень проникновения интернета в среднем в Центральной Азии к 2028 году составит 76%, а число пользователей вырастет на 11 млн человек. Отметим, что государствами — членами Евразийского экономического союза являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.