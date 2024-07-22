Рекордное количество осадков за ночь выпало в Приволжском районе Казани

Ночная непогода в Приволжском районе Казани оказалось рекордным: за несколько часов здесь выпало 49 миллиметров дождя, что приравнивается к 80% от обычной месячной нормы. Эта информация предоставлена Гидрометцентром РТ.
Атмосферный фронт принес значительные осадки и в другие районы города. Например, в Авиастроительном районе зафиксировано 29 миллиметров осадков, а местами в Казани за час выпадало от 26 до 29 миллиметров дождя.
Большое количество осадков также замечено на западе Татарстана. В Лаишевском районе и у аэропорта Казани метеостанции отметили выпадение 57 и 51 миллиметров осадков соответственно за 9−12 часов, что отнесено к категории опасных метеорологических явлений.
Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать осторожность и следить за обновлениями погоды.
Ранее мы писали, что в выходные в Татарстане ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью прогнозировались от +13 до +18 градусов, днем — от +23 до +28 градусов.