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Рекордное количество осадков за ночь выпало в Приволжском районе Казани

В Приволжском районе выпало 80% месячной нормы осадков за одну ночь.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Татарстан 24

Ночная непогода в Приволжском районе Казани оказалось рекордным: за несколько часов здесь выпало 49 миллиметров дождя, что приравнивается к 80% от обычной месячной нормы. Эта информация предоставлена Гидрометцентром РТ.

Атмосферный фронт принес значительные осадки и в другие районы города. Например, в Авиастроительном районе зафиксировано 29 миллиметров осадков, а местами в Казани за час выпадало от 26 до 29 миллиметров дождя.

Большое количество осадков также замечено на западе Татарстана. В Лаишевском районе и у аэропорта Казани метеостанции отметили выпадение 57 и 51 миллиметров осадков соответственно за 9−12 часов, что отнесено к категории опасных метеорологических явлений.

Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать осторожность и следить за обновлениями погоды.

Ранее мы писали, что в выходные в Татарстане ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью прогнозировались от +13 до +18 градусов, днем — от +23 до +28 градусов.