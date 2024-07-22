ХК «Авангард» заключил двусторонний контракт с нападающим Дмитрием Злодеевым

Как сообщили в омском хоккейном клубе, Злодеев — воспитанник воронежского хоккея, в 2020 году задрафтован под 175 номером клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс». Выступал за юношеские и молодежные команды московского «Динамо», «Спартака», в ВХЛ играл за красногорское, тверское и санкт-петербургское «Динамо», воскресенский «Химик». Провел 20 матчей в КХЛ за «Спартак». В сезоне 2023−2024 защищал цвета фарм-клуба «Ванкувер Кэнакс» в АХЛ — «Эбботсфорд Кэнакс». Обладатель золотой медали Кубка Глинки / Гретцки 2019 года.