ХК «Авангард» заключил двусторонний контракт с нападающим Дмитрием Злодеевым

Сегодня, 22 июля, ХК «Авангард» сообщил о подписании контракта с 22-летним нападающим Дмитрием Злодеевым. Договор заключен сроком на 2 года.
Форвард перешел в омскую команду в результате обмена игроками с «Нефтехимиком», взамен «Авангард» отдал защитника Романа Абросимова.
Как сообщили в омском хоккейном клубе, Злодеев — воспитанник воронежского хоккея, в 2020 году задрафтован под 175 номером клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс». Выступал за юношеские и молодежные команды московского «Динамо», «Спартака», в ВХЛ играл за красногорское, тверское и санкт-петербургское «Динамо», воскресенский «Химик». Провел 20 матчей в КХЛ за «Спартак». В сезоне 2023−2024 защищал цвета фарм-клуба «Ванкувер Кэнакс» в АХЛ — «Эбботсфорд Кэнакс». Обладатель золотой медали Кубка Глинки / Гретцки 2019 года.
«Дмитрий принял решение продолжить карьеру в КХЛ, осознавая высокие задачи, стоящие перед нашим клубом. После его подписания можно с уверенностью сказать, что при комплектовании команды в межсезонье центральная ось “Авангарда” обрела качество и глубину», — прокомментировал приход нового игрока Антон Курьянов, генеральный менеджер ХК «Авангард».
Форвард Дмитрий Злодеев будет играть за «Авангард» под номером 25.