Туомас Холопайнен объяснил название предстоящего альбома Nightwish

В разговоре с Metal Hammer музыкант уточнил, что в 2020 году увлекся черно-белыми фотографиями, которые были раскрашены. Например, его впечатлил фильм Питера Джексона о Первой мировой войне «Они никогда не станут старше» (2018). При просмотре такого материала у Туомаса возникало «ощущение связи с прошлым», для которого он не мог найти слово ни на одном языке. Холопайнен посоветовался с артистом Троем Донокли, и вместе они придумали слово Yesterwynde.