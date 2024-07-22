В зону СВО из Челябинска отправили бронежилет для кота

Дизель, «вооруженный табельным оружием» и озорным характером, мгновенно покорил сердца бойцов. А с бронежилетом и маскхалатом с портативными аккумуляторами он станет полноправным членом группировки зенитчиков. Уже через три дня гуманитарный груз придет в 27 подразделений.