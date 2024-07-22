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В зону СВО из Челябинска отправили бронежилет для кота

Он предназначен для Дизеля — боевого талисмана группировки «Отважные».

На передовую из Челябинской области отправили три тонны гуманитарного груза. Наполнение вышло разнообразным, вплоть до маленького бронежилета для черного кота Дизеля, который теперь служит в группировке зенитчиков «Отважные», рассказали в пресс-службе «Народного фронта» Челябинской области.

Дизель, «вооруженный табельным оружием» и озорным характером, мгновенно покорил сердца бойцов. А с бронежилетом и маскхалатом с портативными аккумуляторами он станет полноправным членом группировки зенитчиков. Уже через три дня гуманитарный груз придет в 27 подразделений.

Южноуральские бойцы мотострелковой бригады получат маскировочные костюмы, тактические рюкзаки, системы РЭБ. По запросам танкистов на передовую отправили груз с масксетями в расцветках «мох» и «лес». Также для эвакуации раненых передали волокуши.