В зону СВО из Челябинска отправили бронежилет для кота

На передовую из Челябинской области отправили три тонны гуманитарного груза. Наполнение вышло разнообразным, вплоть до маленького бронежилета для черного кота Дизеля, который теперь служит в группировке зенитчиков «Отважные», рассказали в пресс-службе «Народного фронта» Челябинской области.
Дизель, «вооруженный табельным оружием» и озорным характером, мгновенно покорил сердца бойцов. А с бронежилетом и маскхалатом с портативными аккумуляторами он станет полноправным членом группировки зенитчиков. Уже через три дня гуманитарный груз придет в 27 подразделений.
Южноуральские бойцы мотострелковой бригады получат маскировочные костюмы, тактические рюкзаки, системы РЭБ. По запросам танкистов на передовую отправили груз с масксетями в расцветках «мох» и «лес». Также для эвакуации раненых передали волокуши.