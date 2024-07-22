На выступлении DJ Soda в Монголии станцевали местные всадники

По мнению некоторых пользователей X (Twitter), животным могли повредить громкие звуки. Сама DJ Soda в соцсетях поделилась радостью и написала, что ей «было удивительно видеть, что ее поклонники приехали на лошадях через бескрайнюю природу, чтобы попасть на шоу».