С 8 августа центр Волгограда станет платным для парковки машин

Согласно опубликованным мэрией расценкам, дороже всего обойдётся волгоградцам парковка крупногабаритных автомобилей. Грузовики, относящиеся по техрегламенту к категории N3, можно будет оставить на парковке за 80 рублей в час. Транспортные средства N2 и M3 за 60 рублей в час. Парковка легкового автомобиля, относящегося к категориям M1, M2 b N1, обойдётся в 40 рублей в час. Мопеды и мотоциклы, относящиеся к категории L, в 20 рублей в час. Электросамокаты и героскутеры можно будет смело бросить в обозначенных властями зонах всего за 15 рублей в час.