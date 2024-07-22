Минздрав изменил протокол диагностики и лечения бронхиальной астмы

В Беларуси начал действовать новый протокол диагностики и лечения бронхиальной астмы у взрослых. Это регламентирует соответствующее постановление Минздрава (№ 84 от 30 апреля 2024-го), сообщила пресс-служба ведомства.
В Минздраве обратили внимание на то, что бронхиальная астма остается одним из наиболее распространенных заболеваний органов дыхания. В 2023-м в Беларуси зафиксировали более 73,2 тысячи случаев бронхиальной астмы у взрослых, при этом у 4326 человек — это были впервые установленные в течение года случаи.
Сообщается, что протоколы диагностики и лечения бронхиальной астмы не менялись около десяти лет.
— Предшествующая версия клинического протокола оставалась актуальной на протяжении более чем 10 лет и соответствовала принятым в мире подходам к диагностике и лечению астмы в соответствии с международными рекомендациями, — прокомментировали в пресс-службе.
Однако реальная клиническая практика на основе доказательной медицины и результаты по контролю над симптомами заболевания, новые терапевтические стратегии привели к значительным корректировкам протоколов лечения. Все они нашли отражение в новой версии белорусского клинического подхода в лечении.
В частности, определен порядок оказания медицинской помощи пациентам с бронхиальной астмой. Также скорректирована диагностика заболевания с определением обязательных диагностических мероприятий в амбулаторных и стационарных условиях, дополнительные исследования. Сейчас еще определена классификация бронхиальной астмы по клиническим формам, степени тяжести и уровню контроля, а также классификацию обострений.
Документ включает и новые подходы к лечению астмы, включающие, характеристику лекарств, алгоритм стартовой терапии, который впервые включает два варианта, а еще лечение обострений.
Также есть корректировки, касающиеся порядка медицинского наблюдения пациентов с бронхиальной астмой в амбулаторных условиях и профилактические мероприятия.
— Ключевые позиции по классификации и диагностике БА, оценке степени контроля, определения тяжести обострений, а также выбор стартовой и персонализированной терапии представлены в десяти приложениях к протоколу, — уточнили в Минздраве.