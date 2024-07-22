Минздрав изменил протокол диагностики и лечения бронхиальной астмы

В Минздраве обратили внимание на то, что бронхиальная астма остается одним из наиболее распространенных заболеваний органов дыхания. В 2023-м в Беларуси зафиксировали более 73,2 тысячи случаев бронхиальной астмы у взрослых, при этом у 4326 человек — это были впервые установленные в течение года случаи.