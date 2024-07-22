Омичей приглашают на «Иртышский Сабантуй»

В эту субботу, 27 июля на Зеленом острове в Омске пройдет праздник «Иртышский Сабантуй». Исторически это татаро-башкирский праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ. Однако к этому красивому действу уже давно присоединились и другие народы.