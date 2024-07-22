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Омичей приглашают на «Иртышский Сабантуй»

Праздник пройдет уже в эту субботу, 27 июля.

Источник: Комсомольская правда

В эту субботу, 27 июля на Зеленом острове в Омске пройдет праздник «Иртышский Сабантуй». Исторически это татаро-башкирский праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ. Однако к этому красивому действу уже давно присоединились и другие народы.

В Омске сабантуй тоже станет международным. О подготовке к нему в своем телеграм-канале рассказал губернатор Виталий Хоценко.

«Ожидаем более 30 тысяч гостей. Сегодня вместе с мэром Омска Сергеем Николаевичем Шелестом и другими ответственными проверил как идет подготовка к мероприятию», — сообщил глава региона.

На Зеленом острове будет работать более 20 площадок для детей и взрослых. Организаторы будут угощать гостей чак-чаком и планируют поставить новый рекорд по чаепитию.

«Уверен, будет интересно. Всех приглашаю присоединиться», — добавил губернатор.