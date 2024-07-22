Одно из самых чистых озер Свитязь закрыли для купания из-за кишечной палочки

По нормам в летний сезон в заказнике могут находиться не более 1210 человек при условии равномерного распределения по территории. Люди сконцентрированы на единственном официальном пляже с постом охраны. На территории есть площадки для кемпинга, расположенные чуть в стороне от пляжа, которые должны принять на себя часть отдыхающих. Но это лишь немного спасает ситуацию.