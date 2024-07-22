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Одно из самых чистых озер Свитязь закрыли для купания из-за кишечной палочки

В озере Свитязь на Гродненщине запретили купаться из-за кишечной палочки.

Источник: Комсомольская правда

Одно из самых чистых озер в Беларуси, озеро Свитязь, в Гродненской области закрыли для купания из-за кишечной палочки. Подробнее рассказали в Новогрудском зональном центре гигиены и эпидмиологии.

Новогрудские санэпидемиологи констатировали 22 июля, что повторные лабораторные исследования воды в Свитязи показали несоответствия гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям с индикаторным показателем- кишечная палочка E.coli. Из-за неудовлетворительно качества воды зональный центр отправил служебное письмо в Новогрудский райисполком, чтобы приостановить купание детей и взрослых в акватории Свитязи.

— С 22 июля до получения результатов повторных лабораторных исследований воды на наличие возбудителей инфекций и инвазий, передаваемых с водой, — говорится в сообщении.

При этом занятия видами водного спорта на озере не ограничиваются.

Причиной сильного загрязнения воды на Свитязи санэпидемиологи назвали слишком большой поток отдыхающих из-за аномальной жары, так как вода не успевает очиститься.

— На озере отдыхают от трех до пяти тысяч человек в день, — рассказал Sputnik Беларусь директор республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» Дмитрий Малаховский.

По нормам в летний сезон в заказнике могут находиться не более 1210 человек при условии равномерного распределения по территории. Люди сконцентрированы на единственном официальном пляже с постом охраны. На территории есть площадки для кемпинга, расположенные чуть в стороне от пляжа, которые должны принять на себя часть отдыхающих. Но это лишь немного спасает ситуацию.

В заказнике считают, что решить проблему появления в воде опасных инфекций сможет организация второй официальной зоны отдыха на противоположном берегу Свитязи в Кореличском районе.

К слову, это не первый раз, когда в озере Свитязь нашли кишечную палочку и запретили купание. Однако в прошлый раз такую проблему выявляли три года назад.