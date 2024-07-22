Правозащитник Шлыков: модераторы YouTube боятся контента о России

Казалось бы, YouTube здесь ни при чем — рассылки могут происходить от имени любой компании без ее ведома. Тут стоит обратиться к правилам платформы в отношении спама, обмана и мошенничества. В них прямо указано, что на площадке недопустим «контент, основная цель которого состоит в том, чтобы убедить пользователей перейти на другой сайт». И то видео, которое рассылают мошенники, не содержит ничего, кроме призыва перейти по ссылке. Это первое нарушение.