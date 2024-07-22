Михалков назвал ложью обвинение в доносе на Беркович на встрече в бане

«Я никогда не парился в бане с Александром Ивановичем Бастрыкиным, хотя люблю баню и с удовольствием с ним бы попарился. Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович, не смотрел ее спектакли к своему, наверное, стыду, не читал ее поэзии. Дело в чистоплотности, дело в уважении к профессии».