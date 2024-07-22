Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске отменили парад и концерты в День ВМФ

В Новороссийске отменили торжественные мероприятия в День Военно-морского флота. Как сообщили в пресс-службе мэрии, решение связано с требованиями безопасности.

В День ВМФ в Новороссийске не будут организовывать парад, концерты и салюты. Но, как уточнили власти города, в этот день во внутригородских районах пройдут возложения цветов.

В 2024 году День ВМФ будет отмечаться 28 июля.