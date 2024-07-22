В Новороссийске отменили парад и концерты в День ВМФ

В День ВМФ в Новороссийске не будут организовывать парад, концерты и салюты. Но, как уточнили власти города, в этот день во внутригородских районах пройдут возложения цветов.
В 2024 году День ВМФ будет отмечаться 28 июля.
В Новороссийске отменили торжественные мероприятия в День Военно-морского флота. Как сообщили в пресс-службе мэрии, решение связано с требованиями безопасности.
В День ВМФ в Новороссийске не будут организовывать парад, концерты и салюты. Но, как уточнили власти города, в этот день во внутригородских районах пройдут возложения цветов.
В 2024 году День ВМФ будет отмечаться 28 июля.