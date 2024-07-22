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Big Sean ответил на слухи о том, что Канье Уэст стоит за утечкой его альбома

Об этом рэпер заявил в своих соцсетях в прямом эфире.

Источник: Звук

Об этом рэпер заявил в своих соцсетях в прямом эфире.

По мнению артиста, Йе не мог бы так поступить. «Кто бы это ни сделал, просто знайте, что вы меня подвели. Я знаю, что он этого не делал», — сказал Big Sean.

Ранее исполнитель сотрудничал с лейблом Уэста GOOD Music.

Анонс лонгплея состоялся на днях сразу после того, как некий пользователь выложил запись в интернет. Автор утечки отметил, что хотел указать звезде на неуважительное отношение к Канье, помогшему музыканту запустить карьеру. До этого Шон в радиопрограмме On The Radar зачитал фристайл, где подшутил над коллегой пассажем «У меня есть занятия поинтереснее, чем выпускать дисс-треки».