Big Sean ответил на слухи о том, что Канье Уэст стоит за утечкой его альбома

Об этом рэпер заявил в своих соцсетях в прямом эфире.
По мнению артиста, Йе не мог бы так поступить. «Кто бы это ни сделал, просто знайте, что вы меня подвели. Я знаю, что он этого не делал», — сказал Big Sean.
Ранее исполнитель сотрудничал с лейблом Уэста GOOD Music.
Анонс лонгплея состоялся на днях сразу после того, как некий пользователь выложил запись в интернет. Автор утечки отметил, что хотел указать звезде на неуважительное отношение к Канье, помогшему музыканту запустить карьеру. До этого Шон в радиопрограмме On The Radar зачитал фристайл, где подшутил над коллегой пассажем «У меня есть занятия поинтереснее, чем выпускать дисс-треки».