Последние новости к вечеру 22 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 22 июля 2024 года.
Как в России отреагировали на снятие Джо Байдена с выборов
21 июля Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов 2024 года, чтобы сосредоточиться на текущих обязанностях. Он поддержал Камалу Харрис как кандидата от демократов.
ЦБ представил новую систему расчета курсов доллара и евро
ЦБ РФ представил новую систему расчета курсов доллара и евро на основе внебиржевых сделок между банками до 15:30 мск, исключая сделки с высоким отклонением от средних значений для снижения риска манипуляций, сообщают «Ведомости».
В Думе поддержали доплату для пенсионеров от 80 лет
Госдума поддержала доплату в 1200 ₽ пенсионерам от 80 лет и инвалидам I группы, сообщает ТАСС. Выплаты будут зачисляться автоматически вместе с пенсией, заявления не требуются.
В Роспотребнадзоре оценили риски распространения вируса из Индии
Роспотребнадзор заявил, что рисков завоза и распространения вируса Чандипура в России нет из-за отсутствия переносчиков. На границе работает система АИС «Периметр» для выявления инфекций. В Индии зафиксировано 50 случаев, 16 человек умерли.
«Симпсоны» предсказали победу Харрис
Сериал «Симпсоны» предсказал приход Харрис на пост президента США после Трампа. Мем сравнивает образ Харрис на инаугурации Байдена с Лизой Симпсон, ставшей президентом после Трампа с дефицитным бюджетом. Трамп-младший также сравнивал Байдена и Трампа с персонажами сериала. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.