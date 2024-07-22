Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился со спортсменами Алексеем Немовым и Ариной Авериной. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
На встрече спортсмены обсудили с главой региона совместное сотрудничество и развитие проекта гимнастического шоу «Лебединое озеро».
«Обсудили дальнейшее развитие проекта, расширение взаимодействия с нижегородскими творческими коллективами, тиражирование в другие регионы».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородские гимнастки Аверины пожелали удачи Вере Туголуковой на соревнованиях.