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В Узбекистане более двухсот зданий признаны сейсмически опасными

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Более 70% многоквартирных домов в Узбекистане построены до независимости. Свыше тысячи зданий нуждаются в техническом обследовании, а 223 из них признаны сейсмически уязвимыми, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Эти данные приводятся в проекте закона Минюста «О реновации градостроительства». В документе указано, что из 42 тысяч многоквартирных домов в стране 30,8 тысячи (73%) жилых зданий были построены до 1991 года.

В связи с этим правительство планирует провести эксперимент по реновации жилья в каждом регионе страны, что позволит обновить жилищный фонд и повысить безопасность зданий.

Документ подчеркивает необходимость улучшения энергоэффективности зданий, расширения зеленых зон, обновления архитектуры городов, а также сноса и реконструкции устаревших и аварийных объектов. Также акцентируется внимание на правильном юридическом регулировании защиты прав собственников.

недвижимость