Очередная партия высокотехнологичных трамваев доставлена в Краснодар

В Краснодар прибыла очередная партия новых трамваев из Усть-Катава. Всего до конца года город примет еще 20 вагонов с современной комплектацией, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Новые три трамвая уже поставили на рельсы в Западном депо города. Планируется, что они будут работать на маршрутах, включающих трамвайный узел на улице Московской.
Усть-Катавский вагоностроительный завод поставит в Краснодар до конца года еще партию вагонов. Новые трамваи — низкопольные, оборудованы кондиционерами, usb-розетками.
В рамках концессионного соглашения до 2026 года на линию выйдут 90 односекционных и 10 трехсекционных трамваев.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, первый трамвай из Усть-Катавы прибыл в Краснодар 17 июля. Одновременно такой вагон может перевозить до 120 пассажиров.
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