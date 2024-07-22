Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Персеиды лучшего всего будут видны в Нижнем Новгороде 12 августа

Нижегородцы могут наблюдать на ночном небе метеорный поток Персеиды, который является одним из самых мощных.

Источник: Коммерсантъ

Сейчас Земля приблизилась к пылевому шлейфу кометы Свифта — Таттла, а ночи стали темнее, что улучшает видимость метеорного потока, отметил декан физико-технологического факультета Мининского университета Николай Лапин.

По его словам, в этом году максимум метеорного потока придется на 12 августа с 02:00 до 04:00.

«При хорошей погоде благоприятные условия для наблюдения будут на всей территории Нижегородской области, так как ночи будут безлунные».

отметил Николай Лапин

Комета Свифта-Таттла пролетает мимо Солнца раз в 130 лет, ее траектории и Земли пересекается. Пылинки попадают в атмосферу планеты, разогреваются и сгорают, образуя такое явление «звездный дождь».

космос