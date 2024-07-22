Воронежская гимнастка Яна Ворона завершила карьеру в 19 лет из-за травмы

Уход Вороны — большая потеря для воронежской спортивной гимнастики. По потенциалу она могла стать достойной преемницей Ангелины Мельниковой. Яна Ворона была победительницей и призером Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, завоевывала медали первенств мира и континента. А в 2023 году она стала одной из лучших гимнасток на чемпионате России. Яна выиграла соревнования на бревне, стала серебряным призером в вольных упражнениях и взяла бронзу на брусьях и в командном многоборье.