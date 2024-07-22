Цены на парковку повысятся в аэропорту Сочи с 1 августа

Теперь суточная парковка непосредственно перед зданием комплекса и VIP-терминалом отменена. Для длительного оставления транспорта необходимо использовать стоянку, расположенную до заезда к основному терминалу.



Стоимость часа парковки перед основным зданием аэропорта увеличится с 250 до 350 рублей. Перед VIP-терминалом — с 250 до 400 рублей. При повторном въезде в течение 45 минут с момента выезда цена составит 350 рублей для основного терминала и 400 рублей для VIP-терминала. Изменения вступят в силу с 1 августа. Как отметили в пресс-службе, эти тарифы не менялись с 2015 года.



«Все это позволит увеличить пропускную способность, особенно в пиковые нагрузки в летний период», — говорится в сообщении.