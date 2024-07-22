Какой будет погода в Казахстане 23 июля

В Кызылординской, на северо-западе, в центре, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Жамбылской, на юго-западе Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на востоке Павлодарской областей, на западе Улытауской области, в центре Абайской области, на западе Туркестанскойожидается высокая пожарная опасность.