Какой будет погода в Казахстане 23 июля

АЛМАТЫ, 22 июл — Sputnik. Под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди. На севере, востоке, юго-западе Казахстана ночью и утром — туман.
Днем в Атырауской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуйскойобластях, на юге Актюбинской, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.
В Кызылординской, на северо-западе, в центре, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Жамбылской, на юго-западе Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на востоке Павлодарской областей, на западе Улытауской области, в центре Абайской области, на западе Туркестанскойожидается высокая пожарная опасность.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью 18−20, днем 29−31 градус тепла.
Алматы: переменная облачность, в конце дня небольшой дождь, гроза, при грозе порывистый ветер. Температура воздуха ночью 19−21, днем 32−34 градуса тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 21−23 градуса, днем 35−37 тепла.