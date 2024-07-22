Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какой будет погода в Казахстане 23 июля

Казгидромет опубликовал прогноз погоды на вторник, 23 июля.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 760 мм рт. ст. +25°
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 22 июл — Sputnik. Под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди. На севере, востоке, юго-западе Казахстана ночью и утром — туман.

Днем в Атырауской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуйскойобластях, на юге Актюбинской, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, на северо-западе, в центре, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Жамбылской, на юго-западе Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на востоке Павлодарской областей, на западе Улытауской области, в центре Абайской области, на западе Туркестанскойожидается высокая пожарная опасность.

Погода в мегаполисах.

Астана: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью 18−20, днем 29−31 градус тепла.

Алматы: переменная облачность, в конце дня небольшой дождь, гроза, при грозе порывистый ветер. Температура воздуха ночью 19−21, днем 32−34 градуса тепла.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 21−23 градуса, днем 35−37 тепла.