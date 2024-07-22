Ограничения на добычу животных ввели в Ростовской области до 1 августа 2025 года

В частности, лимиты на добычу барсука составили 3,91% от общей численности вида, на добычу оленя пятнистого — 10,32%, на добычу европейского оленя — 9,32%, на добычу лани — 9,42%. Также утвердили предельные объемы по охоте на европейскую косулю и лося.