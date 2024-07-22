Ограничения на добычу животных ввели в Ростовской области до 1 августа 2025 года

В Ростовской области ввели лимиты на добычу животных в новом охотничьем сезоне, который пройдет с 1 августа 2024 до 1 августа 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев.
В частности, лимиты на добычу барсука составили 3,91% от общей численности вида, на добычу оленя пятнистого — 10,32%, на добычу европейского оленя — 9,32%, на добычу лани — 9,42%. Также утвердили предельные объемы по охоте на европейскую косулю и лося.
— Объемы изъятия копытных и барсука определены по результатам экспертной комиссии. Показатели являются обязательными при организации любительской и спортивной охоты в ближайшие 12 месяцев, — говорится на сайте правительства региона.
Власти поясняют, что установление лимитов позволяет сохранять численность популяций на необходимом уровне.
Добавим, документом также были утверждены квоты по каждому охотничьему угодью на территории Ростовской области.