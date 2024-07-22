«Благодарны за заботу». Жители Лопатино Пинского района рассказали о восстановлении агрогородка после урагана

Как сообщалось, днем 14 июля Лопатино пережило ураган, длившийся всего несколько минут. В результате, по уточненным данным, было повреждено 83 дома. Пришедшие на помощь строительные бригады восстановили большинство из них. Восемь семей решили все сделать своими силами. Еще в трех домах ждут поставку металлочерепицы, отказавшись от шифера. Последствия разгула стихии в агрогородке ликвидировали работники 20 организаций. Ежедневно в Лопатино трудились от 70 до 110 человек — работники сельского, лесного, жилищно-коммунального хозяйств, спасатели, энергетики, строители, дорожники, пограничники. Большинство из них выполняли ремонтные работы, остальные занимались уборкой и благоустройством. На помощь пришли организации не только Пинского района, но и Пинска, Ивановского и Столинского районов.



Восстанавливали дома сельчан 11 строительных бригад, из них девять — сельхозпредприятий. «Дом перекрывали полностью. Оперативно все сделали, хорошо. Благодарна за заботу, особенно Президенту, что на контроль взял это дело. Все качественно сделали», — сказала пенсионерка Мария Гаврилович.



Семью Лилии Полубан ураган в буквальном смысле слова лишил крыши над головой. «Всем благодарна. Очень оперативно все сделали, помогли нам. Спасибо. Даже не ожидали, что так быстро будет. Крышу, потолок делали, сарай. У нас все разбито было», — поделилась женщина.



Непросто пришлось Ольге Веренич. Сельчанка живет одна. Последствия непогоды сначала повергли ее в отчаяние, но скоро ободрилась, ведь столько людей подставили плечо. «У меня в доме после дождя вода была, ламинат вздулся. Очень активно руководство наше поработало. Каждый день были — и утром, и вечером. Спасибо. Ребята из бригады дотемна работали, при лампе. Председатель сельсовета тоже: с утра я еду на работу, а он уже объезд делает. Очень помощь большая. Мы бы это своими силами не сделали. Председатель Пинского райисполкома Сергей Созончук тоже постоянно здесь, держит на контроле ситуацию», — отметила жительница агрогородка.



К слову, Сергей Созончук 14 июля приехал в Лопатино спустя 45 минут после сообщения о ЧС. «К тому моменту уже были оповещены все службы жизнеобеспечения. Организовали штаб — и сразу же начали ликвидировать последствия непогоды. Еще шел дождь, комиссией мы прошли практически все дома, обследовали подворья. Уточнили, где, кому и в чем требуется помочь. Была срочно предоставлена пленка, чтобы накрыть крыши и защитить от дождя. Через четыре часа в Лопатино приехал заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Ольшевский, штаб на областном уровне подкорректировал задачи», — рассказал председатель Пинского райисполкома о первых шагах по ликвидации последствий непогоды.



Он обратил внимание, что водообеспечение не прекращалось благодаря подключению автономного дизель-генератора. Ближе к полуночи почти во все дома возобновили подачу электроснабжения (кроме шести дачных домов и одного сильно разрушенного). Дороги в тот день за 2,5 часа были расчищены от упавших деревьев и опор линий электропередачи.



«Люди задают вопросы по поводу разрушенных сараев, заборов. Задача стоит перед торговлей обеспечить полностью шифером, чтобы люди могли приобрести в торговых точках штакет, прожилины, пиломатериалы для восстановления. Также у людей градом побило урожай на грядках, рассматриваем вопрос компенсации. Пока еще единого мнения не выработали», — добавил Сергей Созончук.



Ураган причинил урон пяти сельхозпредприятиям Пинского района — «Лопатино», «Плещицам», частично «Ласицку», «Кончицам» и «Невелю». Больше всего досталось сельхозугодьям «Лопатино» и «Плещиц». Хозяйства Пинского района пообещали выделить им до 100 т зернофуража. На пострадавших полях, где есть возможность, уберут урожай зерна и кукурузы на зеленый корм. Участки с погибшими посевами задискуют, распашут и засеют озимыми культурами.