Нормы содержания кишечной палочки в озере Светлояр превышены в 2,2 раза

В администрации отметили, что купаться в озере при таких показателях нельзя — это опасно для здоровья.
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что вода в Светлояре не соответствует нормам по микробиологическим показателям, о чем надзорное ведомство уведомило администрацию района. Роспотребнадзор отметил, что в этой ситуации вокруг озера должны быть выставлены предупредительные аншлаги «Купаться не рекомендуется».
По легенде, на дно озера Светлояр когда-то погрузился древний град Китеж. Ежегодно озеро посещают тысячи паломников. Особенно много в начале июля, когда отмечается праздник Иван Купала.