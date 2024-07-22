Нормы содержания кишечной палочки в озере Светлояр превышены в 2,2 раза

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что вода в Светлояре не соответствует нормам по микробиологическим показателям, о чем надзорное ведомство уведомило администрацию района. Роспотребнадзор отметил, что в этой ситуации вокруг озера должны быть выставлены предупредительные аншлаги «Купаться не рекомендуется».