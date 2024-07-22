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Нормы содержания кишечной палочки в озере Светлояр превышены в 2,2 раза

В 2,2 раза превышены нормативы содержания кишечной палочки в озере Светлояр в Воскресенском районе Нижегородской области, сообщила администрация природного парка «Воскресенское Поветлужье».

Источник: Коммерсантъ

В администрации отметили, что купаться в озере при таких показателях нельзя — это опасно для здоровья.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что вода в Светлояре не соответствует нормам по микробиологическим показателям, о чем надзорное ведомство уведомило администрацию района. Роспотребнадзор отметил, что в этой ситуации вокруг озера должны быть выставлены предупредительные аншлаги «Купаться не рекомендуется».

По легенде, на дно озера Светлояр когда-то погрузился древний град Китеж. Ежегодно озеро посещают тысячи паломников. Особенно много в начале июля, когда отмечается праздник Иван Купала.

экология