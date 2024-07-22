Первого комбайнера-тысячника чествовали в Витебской области

Первым тысячный рубеж по намолоту преодолел комбайнер ОАО «Новоселки-Лучай» Геннадий Анкудович. На технике отечественного производителя в прошлом году он также первым в области намолотил 2 тыс. т. Второй сезон мужчина работает на зерноуборочном комбайне GS2124 производства ОАО «Гомсельмаш», в свое время ему доводилось трудиться и на «Ниве». Сам он родом из Поставского района. Некоторое время назад работал на хлебной ниве в Глубокском районе, а переехал обратно на малую родину около четырех лет назад.



К медийности, как поделился хлебороб, он совершенно не привык, потому и на вопросы журналистов отвечал скромно и кратко. А вот принимать поздравления Геннадию Анкудовичу всегда приятно — торжественная часть лишь с небольшим отрывом от производства прямо в поле.



Поздравить агрария приехала делегация во главе с председателем Витебского облисполкома Александром Субботиным. Слова благодарности в адрес комбайнера звучали от представителей местной власти, профсоюзов, руководства предприятия.



Как пояснил директор ОАО «Новоселки-Лучай» Юрий Шимчик, на уборочной заняты десять комбайнов. Сейчас в хозяйстве убирают озимую пшеницу, которая была посеяна на 1,7 тыс. га, и озимый горох на 280 га. На сегодня здесь убрано около 40% от плана и намолочено почти 4 тыс. т с учетом рапса.



Александр Субботин отметил, что аграрии области настроены на работу. А очередным и дополнительным стимулом стало прошедшее 19 июля селекторное совещание у главы государства, которое задало верный вектор, «чтобы никто не расслаблялся». «Сейчас все на полях, — сказал председатель облисполкома. — Вчера в поле находились 78% комбайнов, сегодня почти все комбайны в поле. Уборка идет, все в работе: солома убирается, сушится, зерно закладывается и формируется каравай. У нас в области более 150 тыс. т уже положено в копилку и областную, и республиканскую. Убрано 16% площадей, поэтому основная битва еще впереди».



В этом году аграрии региона все сделали строго по технологии, добавил Александр Субботин. Недостатка в удобрениях не было, сроки высева были технологически соблюдены.