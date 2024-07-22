Операции по транскатетерному эндопротезированию митрального клапана впервые провели в Беларуси

Ранее аналогичная операция проводилась с использованием хирургического доступа через верхушку сердца. На этот раз доступ к митральному клапану осуществлялся полностью эндоваскулярно, через пункцию бедренной вены и межпредсердную перегородку. Эта методика предназначена для ранее оперированных пациентов, которым был имплантирован биологический протез митрального клапана. При развитии стеноза и/или недостаточности клапанного биопротеза повторное оперативное вмешательство связано с высоким риском периоперационных осложнений.



Первая прооперированная пациентка, женщина 80 лет, трижды переносила оперативные вмешательства на открытом сердце — митральную комиссуротомию в 1976 году, биопротезирование митрального и аортального клапанов в 2008 году и репротезирование аортального клапана в 2019-м. В связи с развившимся значительным стенозом и недостаточностью IV степени на митральном биопротезе было решено провести транскатетерную имплантацию митрального клапана. В ходе вмешательства в митральную позицию был имплантирован биологический протез Edwards Sapien 3.



Второй пациент — мужчина 77 лет, перенесший в 2016 году биопротезирование митрального клапана. К моменту нынешней операции у него развилась недостаточность митрального клапана IV степени. Пациенту также выполнена транскатетерная имплантация биологического протеза Edwards Sapien 3.



Специалисты отметили, что обе операции прошли без осложнений. В послеоперационном периоде состояние пациентов удовлетворительное, они продолжают лечение в центре.



Вмешательства выполнены сотрудниками РНПЦ «Кардиология» Олегом Полонецким, Валерием Сельмашком, Еленой Курлянской, Андреем Зацепиным, Людмилой Сапун, Еленой Анчиковой, Ириной Татарицкой. Консультативная помощь осуществлялась доктором Рафаэлем Вольфом (Иерусалим, Израиль) по видеосвязи и клиническим специалистом компании Edwards Lifescience Робертом Харисовым (Москва, РФ).