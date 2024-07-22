Штормовое предупреждение на вторник объявлено по всему Казахстану

«В Астане 23 июля днем ожидается гроза. В Акмолинской области на западе, севере, востоке ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Кокшетау 23 июля временами ожидается гроза», — говорится в сообщении.
В Алматы 23 июля в конце дня ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве 23 июля днем ожидается сильная жара +35+37. В Алматинской области днем в горных, предгорных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35+37.
В области Улытау 23 июля днем на западе, севере ожидается гроза. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области 23 июля днем на западе, юге области сохраняется сильная жара +37. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Карагандинской области 23 июля ночью на севере, днем на западе, севере, востоке ожидается гроза. В Караганде 23 июля днем ожидается гроза.
В области Абай 23 июля в центре сохраняется высокая пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области 23 июля на юге ожидается высокая пожарная опасность.
В Атырауской области 23 июля днем на западе ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе области порывы 15−20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+39. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 23 июля днем сохраняется сильная жара +35+37. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области 23 июля на западе, севере, востоке ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, днем град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23 м/с. В Петропавловске 23 июля ожидается ночью временами сильный дождь. Гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный, западный 15−20 м/с.
В Павлодарской области 23 июля днем на севере ожидается гроза. Ночью на востоке области туман. Ветер южный днем на севере области 15−20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
В области Жетысу23 июля ожидается ветер западный, в районе Алакольских озер днем порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35+36. В Талдыкорган: 23 июля днем ожидается сильная жара +35+36.
В Кызылординской области 23 июля днем на севере ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара +40. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность, в центре, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 23 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области 23 июля на западе, севере, востоке ожидаются сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20, временами 25 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 23 июля ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Жамбылской области 23 июля утром и днем в горных районах ожидается сильный дождь. Утром и днем на севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Днем на северо-западе области ожидается сильная жара +38. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе 23 июля днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Мангистауской области 23 июля на севере, востоке, в центре ожидается гроза. Ночью на западе области ожидается туман. Днем на большей части области ожидается сильная жара +38. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 23 июля ночью временами ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области 23 июля днем на западе, севере ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. На северо-западе, в центре, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестанской области 23 июля утром и днем в горах ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный утром и днем в горах порывы 15−20 м/с. Днем на западе, в пустынных районах области ожидается сильная жара +40. На западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге, в пустынных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара +40. Ожидается высокая пожарная опасность.