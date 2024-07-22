Штормовое предупреждение на вторник объявлено по всему Казахстану

В Алматы 23 июля в конце дня ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве 23 июля днем ожидается сильная жара +35+37. В Алматинской области днем в горных, предгорных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35+37.