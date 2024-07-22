В прокуратуре рассказали о новой должности гособвинителя по делу Бишимбаева

Тогда мы сообщали, что Аймаганова опубликовала новое видео и была одета в форме, на которой внимательные подписчики заметили сменившиеся погоны прокурора. Новые погоны Айжан Аймагановой соответствуют классному чину «Советник юстиции» и званию «Подполковник юстиции».