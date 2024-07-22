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В прокуратуре рассказали о новой должности гособвинителя по делу Бишимбаева

В Генеральной прокуратуре РК назвали должность, которую получила известная по делу Куандыка Бишимбаева гособвинитель Айжан Аймаганова, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: youtube.com/@SupcourtRK

На прошлой неделе стало известно, что прокурор из Астаны Айжан Аймаганова, которая получила известность благодаря участию в судебном процессе над Куандыком Бишимбаевым, стала подполковником.

Тогда мы сообщали, что Аймаганова опубликовала новое видео и была одета в форме, на которой внимательные подписчики заметили сменившиеся погоны прокурора. Новые погоны Айжан Аймагановой соответствуют классному чину «Советник юстиции» и званию «Подполковник юстиции».

В пресс-службе Генпрокуратуры страны корреспонденту NUR.KZ рассказали о новой должности Аймагановой.

«Работает в должности начальника управления по поддержанию государственного обвинения и участию в апелляционной инстанции в звании советника юстиции», — сообщили в пресс-службе.

Прокуратура