Stray Kids выпустили макси-сингл Chk Chk Boom (Remixes)

Кроме того, 23 июля Stray Kids представят сингл Slash, который войдет в саундтрек к предстоящей картине Marvel «Дэдпул и Росомаха». Премьера фильма в кинотеатрах ожидается 25 июля. Ранее исполнители главных ролей Райан Рейнольдс и Хью Джекман снялись в клипе на Chk Chk Boom.