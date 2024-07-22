Stray Kids выпустили макси-сингл Chk Chk Boom (Remixes)

Южнокорейский бойз-бэнд Stray Kids представил макси-сингл из четырех треков, в который вошли ремиксы на недавнюю песню артистов Chk Chk Boom из мини-альбома ATE.
Chk Chk Boom (Remixes) содержит оригинальную композицию, ее хип-хоп-версию Deadeye Ver, латиноамериканскую Heatwave Ver и инструментальную запись.
Кроме того, 23 июля Stray Kids представят сингл Slash, который войдет в саундтрек к предстоящей картине Marvel «Дэдпул и Росомаха». Премьера фильма в кинотеатрах ожидается 25 июля. Ранее исполнители главных ролей Райан Рейнольдс и Хью Джекман снялись в клипе на Chk Chk Boom.