В Тулуне к началу учебного года откроется школа № 5 на 250 мест

Школа № 5 на улице Заречной в Тулуне распахнет свои двери для учеников уже 1 сентября 2024 года. Учреждение сможет принять 250 ребят. В готовности к открытию лично убедился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в город.
— Это третье крупное общеобразовательное учреждение, которое мы вводим в эксплуатацию после ЧС. Проверил качество строительных работ и благоустройство. Есть некоторые недочеты, которые в течение полутора месяцев поручил проработать. В целом, школа готова, — отметил глава региона.
Напомним, здание возвели по нацпроекту «Образование» и программе восстановления объектов социальной инфраструктуры, пострадавших после наводнения 2019 года. Строительство обошлось больше чем в полмиллиарда рублей.
Школа получилась просторной: четыре этажа, пять блоков. В трех из них находятся классы, игровая для «продленки», столовая, актовый зал на 222 места, библиотека, медпункт. Будет и где позаниматься спортом. Обустроено футбольное поле, беговая дорожка, зоны для гимнастики и прыжков в длину. Ребята смогут даже попробовать себя в роли фермеров: предусмотрена территория для высадки овощей, создания сада и питомника.
Сейчас ведется лицензирование учреждения. А параллельно принимаются заявления в первый класс, уже набрано 26 детей. Всего ожидается, что учиться здесь будут 237 ребят. Планируют сформировать 11 классов, в том числе два коррекционных. Очень важно, что школа на 100% укомплектована учителями.