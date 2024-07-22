В Тулуне к началу учебного года откроется школа № 5 на 250 мест

Школа получилась просторной: четыре этажа, пять блоков. В трех из них находятся классы, игровая для «продленки», столовая, актовый зал на 222 места, библиотека, медпункт. Будет и где позаниматься спортом. Обустроено футбольное поле, беговая дорожка, зоны для гимнастики и прыжков в длину. Ребята смогут даже попробовать себя в роли фермеров: предусмотрена территория для высадки овощей, создания сада и питомника.