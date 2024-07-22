Археологи нашли в Якутске берестяные грамоты XVII века

Глава республики рассказал, что грамоты написаны чернилами скорописью XVII века. Первый фрагмент грамот удалось прочитать, там говорится о сборе ясака — налога, который народы Сибири и Севера России в основном платили пушниной. Николаев подчеркнул, что сейчас важнее всего сохранить эти исторические документы в исконном виде, ведь они имеют научную ценность федерального значения.