Дрейк и 50 Cent намекнули на создание совместного видеопроекта

На днях музыкантов заметили вместе в Торонто. Также 50 Cent в своих соцсетях написал, что он и Дриззи провели «мозговой штурм» и решили запустить нечто «большое» на ТВ. Никаких дополнительных подробностей звезды не сообщили. Поклонники гадают, будет проект ТВ-шоу или фильмом.