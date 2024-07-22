Дрейк и 50 Cent намекнули на создание совместного видеопроекта

Хип-хоп-артисты Дрейк и 50 Cent рассказали, что собираются выпустить некий проект на телевидении.
На днях музыкантов заметили вместе в Торонто. Также 50 Cent в своих соцсетях написал, что он и Дриззи провели «мозговой штурм» и решили запустить нечто «большое» на ТВ. Никаких дополнительных подробностей звезды не сообщили. Поклонники гадают, будет проект ТВ-шоу или фильмом.
50 Cent подвергается критике аудитории за то, что, по-видимому, поддерживает Дрейка в его бифе с Кендриком Ламаром. Ранее в своем первом диссе на него, Push Ups, канадец сравнил себя с 50 Cent.
Недавно мы собрали всю информацию о противостоянии рэперов в одном материале.