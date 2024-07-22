Мизулина обвинила блогера из Чечни Тамаева в мошенничестве и призвала извиниться

«Про скамера Тамаева сделали разоблачение в YouTube, в котором по полочкам разложили весь его скам. Скамер задоксил [выяснил личные данные] парня и всех его родственников, выложил все в открытый доступ, начал угрожать ему и его семье, а потом вообще заставил блогера приехать к себе домой, записать видео с извинениями и удалить расследование. Кстати, ссылки на расследования были и в наших письмах в ФНС, и в правоохранительные органы (совпадение?)» — написала Мизулина в Telegram-канале.