В Махачкале задержали аниматора квеста, где из-за пожара погибли две девушки

В Махачкале задержали 18-летнего аниматора квеста, на котором погибли две девушки: по данным СК, он бросил на пол горящую перчатку, из-за чего в помещении начался пожар. Его напарник пока на свободе. Муж одной из погибших Саид рассказал «Газете.Ru», что актеры даже не пытались потушить загоревшуюся девушку. При этом SHOT пишет, что задержанный аниматор учился в пожарно-спасательном колледже. Из-за чего произошла трагедия и запретят ли теперь квесты в России — в материале «Газеты.Ru».