Сквер и два двора благоустраивают в Тулуне

Тулун продолжает восстанавливаться. В этом году в городе создают сквер в микрорайоне Железнодорожников и благоустраивают два двора — возле домов № 11 и № 13 по улице Жданова. Первый, к слову, уже готов, а второй окончательно приведут в порядок до конца лета. Отметим, работы ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» и включают в себя ремонт тротуаров, установку урн, лавочек и уличных светильников. Во время рабочего визита губернатор Приангарья Игорь Кобзев побывал в обновленных дворах.