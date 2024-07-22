Сквер и два двора благоустраивают в Тулуне

Тулун продолжает восстанавливаться. В этом году в городе создают сквер в микрорайоне Железнодорожников и благоустраивают два двора — возле домов № 11 и № 13 по улице Жданова. Первый, к слову, уже готов, а второй окончательно приведут в порядок до конца лета. Отметим, работы ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» и включают в себя ремонт тротуаров, установку урн, лавочек и уличных светильников. Во время рабочего визита губернатор Приангарья Игорь Кобзев побывал в обновленных дворах.
— Для Тулуна строительство социально-значимых объектов и создание общественных пространств — очень важное направление, — подчеркнул глава региона. — Город серьёзно пострадал в ходе наводнения, и это было поручение президента России Владимира Путина — создать комфортную городскую среду. За последние шесть лет в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Тулуне реализовано 45 проектов благоустройства, из которых 35 — дворовые территории, 10 — общественные пространства.
Так, на улице Ленина воплощают в жизнь идею, победившую в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это конкурс минстроя России, который проводится по нацпроекту «Жильё и городская среда». За счет денег из федеральной казны в этом году обустраивают парк «Тулунчик». Здесь уже появилась зелень, пешеходные мосты, мастерские, амфитеатр, детская площадка, зона для выгула собак, освещение. Гулять — одно удовольствие, как заметили горожане.
А в Парке Победы, тем временем, ремонтируют Мемориал Славы по госпрограмме «Развитие культуры».