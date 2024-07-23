Красная печать в свидетельстве о рождении: как поставить в Крыму

«Я пришел в миграционный отдел, подал заявление, нам сказали ждать три недели. Но через три недели никаких новостей не было, прошел месяц, я пошел сам узнавать. Мне ответили — приходите завтра. Я снова пришел, мне все выдали. То есть три раза пришлось ходить, получается. Я не ругался, но культурно дал понять, что я многодетный отец и мне есть чем заняться, кроме как с двумя маленькими детьми к ним ходить», — рассказал Егоров.