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Более 30 петербургских кафе получили предостережения от Россельхознадзора

В Петербурге 32 точки общепита получили предостережения от Россельхознадзора. Специалисты ведомства выявили факты переработки потенциально опасных и некачественных продуктов, сообщает 22 июля пресс-служба управления.

Источник: Коммерсантъ

С начала года сотрудники ведомства проверили по реестру 5303 организации общепита, из них у 2884 предприятий не было обязательной регистрации в Федеральной информационной системе в области ветеринарии.

Согласно данным Россельхознадзора, компании закупают сырье животного происхождения (мясо, рыбу, яйца, молочную продукцию) без так называемых ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Эти документы содержат информацию о санитарном состоянии товара и подтверждают его безопасность.

Более трем десяткам городских ресторанов, кафе, пиццерий и кофеен напомнили, что продукция должна находиться под контролем федерального государственного ветеринарного надзора. Кроме того, предприятия обязаны закупать сырье по ВСД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Россельхознадзоре объяснили снижение импорта корма тем, что «коты обижаются».