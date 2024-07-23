Более 30 петербургских кафе получили предостережения от Россельхознадзора

С начала года сотрудники ведомства проверили по реестру 5303 организации общепита, из них у 2884 предприятий не было обязательной регистрации в Федеральной информационной системе в области ветеринарии.
Согласно данным Россельхознадзора, компании закупают сырье животного происхождения (мясо, рыбу, яйца, молочную продукцию) без так называемых ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Эти документы содержат информацию о санитарном состоянии товара и подтверждают его безопасность.
Более трем десяткам городских ресторанов, кафе, пиццерий и кофеен напомнили, что продукция должна находиться под контролем федерального государственного ветеринарного надзора. Кроме того, предприятия обязаны закупать сырье по ВСД.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Россельхознадзоре объяснили снижение импорта корма тем, что «коты обижаются».