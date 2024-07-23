Воронежские судебные приставы выдворили 199 нелегальных мигрантов

С января по июнь 2024 года под контролем судебных приставов в центр временного содержания поместили 245 нелегальных мигрантов, 199 из которых вернулись на родину, сообщили в УФССП по Воронежской области в понедельник, 22 июля. Количество задержанных и отправленных на родину мигрантов более чем в два раза превышает показатели прошлого года. Среди иностранных граждан, незаконно находящихся на территории региона, большинство, как и в предыдущие годы, составляют выходцы из республик бывшего СССР.