Воронежские судебные приставы выдворили 199 нелегальных мигрантов

С января по июнь 2024 года под контролем судебных приставов в центр временного содержания поместили 245 нелегальных мигрантов, 199 из которых вернулись на родину, сообщили в УФССП по Воронежской области в понедельник, 22 июля. Количество задержанных и отправленных на родину мигрантов более чем в два раза превышает показатели прошлого года. Среди иностранных граждан, незаконно находящихся на территории региона, большинство, как и в предыдущие годы, составляют выходцы из республик бывшего СССР.
В отношении нарушителей вынесены судебные решения о штрафах и административном выдворении с запретом въезда в страну в течение пяти лет.
В региональном управлении ФССП заявили, что комплекс мероприятий по выдворению нелегалов будет продолжен.
РИА «Воронеж» ранее сообщало, что с 1 по 25 июня 2024 года в Воронежской области на воинский учет поставили 119 бывших мигрантов. В их числе двое граждан призывного возраста. Еще 117 человек пребывают в запасе, четверо из них заключили контракты о прохождении военной службы. Военный комиссариат Воронежской области заключил восемь контрактов с иностранными гражданами.