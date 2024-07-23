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Метеорологи пророчат калининградцам тропические выходные

В конце недели воздух прогреется до +30.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +23°

Начавшаяся рабочая неделя принесёт в регион прохладу, но к выходным воздух прогреется до +30 градусов. Такой прогноз сделали специалисты в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте».

«В четверг и пятницу предварительно сохранится умеренный дневной температурный фон (около +20…+25°С по области), при этом уже на выходные в сценариях метеорологических моделей присутствует вынос тропической воздушной массы с повышением температур до +27…+30°С и более», — говорится в сообщении.

Вечером понедельника в Калининградскую область могут прийти дожди и грозы.