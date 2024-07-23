Метеорологи пророчат калининградцам тропические выходные

«В четверг и пятницу предварительно сохранится умеренный дневной температурный фон (около +20…+25°С по области), при этом уже на выходные в сценариях метеорологических моделей присутствует вынос тропической воздушной массы с повышением температур до +27…+30°С и более», — говорится в сообщении.