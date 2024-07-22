Глюкоза объяснила свое поведение на концерте в Красноярске

«Последний месяц стал для меня сложнейшим. Я поняла, что самостоятельно мне не справится. У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства — снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — написала она на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).