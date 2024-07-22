«Умерший» на 45 минут мужчина рассказал об увиденном

Парамедики нашли Винсента Толмана «умершим» после того, как он принял слишком большую дозу непроверенной добавки для бодибилдинга. Врачи решили, что мужчину уже не спасти, и положили в мешок для трупов. Толман рассказал, что наблюдал за этим как режиссер и даже мог слышать мысли врачей. Затем, по словам мужчины, он встретил духовного проводника по имени Дрейк, который направил его на небеса. Там, как отметил Толман, он глазами других людей увидел все плохое и хорошее, что совершил за жизнь.