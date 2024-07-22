Власти Чечни поддержали блогера в конфликте с Мизулиной

Ранее на YouTube-канале «Министерство правды» вышел ролик, в котором шла речь о незаконной деятельности Тамаева. Позже блогер опубликовал сообщил, что встретился с автором видео и получил извинения. «Встретился с Астемиром из “Министерства правды”. Он приехал, как настоящий мужчина, извинился за прошлые недоразумения. Все обсудили, пожали руки и решили конфликт. Все могут ошибаться! Теперь у нас все окей, претензий нет, ситуация закрыта. Теперь у нас все окей, претензий нет, ситуация закрыта», — написал Тамаев в своем телеграм-канале.